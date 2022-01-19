جرافات الإحتلال تهدم منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة الصهيونية المنزلة وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح.

ونقل عن عائلة الصالحية قولها إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل العائلة، واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارا يقضي بإخلاء العائلة من الأرض بمساحة 6 دونمات تضم منزلا ومشتلا، وسلمت صالحية مهلة لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى الـ25 من شهر كانون ثاني/ يناير.

المصدر: قناة المنار