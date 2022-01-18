لافروف: موسكو تنتظر رداً من واشنطن والناتو على مقترحاتها الأمنية من أجل مواصلة المفاوضات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن موسكو تنتظر ردا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية من أجل مواصلة المفاوضات.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في موسكو، “أعربنا عن قلقنا بشأن مسار الناتو لاحتواء روسيا، وفي هذا الصدد، لفتنا الانتباه وتحدثنا بتفاصيل كافية عن المبادرات التي طرحها الجانب الروسي فيما يتعلق بتنسيق الضمانات الأمنية القانونية الموثوقة والملزمة قانونًا”.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من “تهديد روسي محتمل”، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك