هزة أرضية بقوة 4.9 درجة بشرق الهند

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر بشرق الهند.

وحسب الهيئة الأمريكية، كانت بؤرة الزلزال بعمق 10 كيلومترات، وهي تقع على بعد 88 كلم عن منطقة شي يومي في ولاية أروناجل برديش بشرق الهند.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أروناجل برديش تقع في منطقة جبلية بالقرب من التبت على الحدود بين الهند والصين، ويدور جدل بشأن تبعية تلك الأراضي منذ ترسيم الحدود في عهد الاستعمار البريطاني قبل أكثر من 100 سنة.

المصدر: وكالات