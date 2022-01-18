وزير الإتصالات اللبناني للمنار: مشكلة الإتصالات بشقها الإداري حلت وتم تأمين الأموال اللازمة ولدينا خيارات عدة للمستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 00:08

وزير الإتصالات اللبناني للمنار: مشكلة الإتصالات بشقها الإداري حلت وتم تأمين الأموال اللازمة ولدينا خيارات عدة للمستقبل

منذ 2 ساعة 17 January، 2022
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