الجيش اللبناني: استئناف توزيع التعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت

استأنفت وحدات الجيش اللبناني المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وتم توزيع مبلغ وقدره 3.126.000.000 ليرة لبنانية.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 381 وحدة سكنية موزعة على مناطق: الكرنتينا ومار مخايل والجميزة وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس.

وسيتم استئناف التوزيع بتاريخ 18/1/2022 في المناطق المذكورة أعلاه، إضافة إلى برج حمود والواجهة البحرية لساحل الدورة وسن الفيل والمزرعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام