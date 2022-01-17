الجيش اللبناني: استئناف توزيع التعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2022 - 20:16

الجيش اللبناني: استئناف توزيع التعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت

منذ 58 mins 17 January، 2022
شعار الجيش اللبناني
لبنان

استأنفت وحدات الجيش اللبناني المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وتم توزيع مبلغ وقدره 3.126.000.000 ليرة لبنانية.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 381 وحدة سكنية موزعة على مناطق: الكرنتينا ومار مخايل والجميزة وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس.

وسيتم استئناف التوزيع بتاريخ 18/1/2022 في المناطق المذكورة أعلاه، إضافة إلى برج حمود والواجهة البحرية لساحل الدورة وسن الفيل والمزرعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح