هاشم: على الحكومة إيلاء الاولوية لقضايا الناس المعيشية والحياتية

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على “ضرورة إيلاء الحكومة الاولوية لقضايا الناس المعيشية والحياتية بكل تفاصيلها اليومية في عودتها الى تفعيل حركتها بعد الخطوة الايجابية للثنائي الوطني والتي يجب ان تحولها الى مادة نقاش محورية وصولا الى الحلول والمعالجات لإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين ودولتهم، من خلال حرص الحكومة على بذل كل جهد من أجل حياة كريمة بات اللبنانيون يتندرون عليها، في ظل الواقع المرير الذي يعيشونه”.

وقال في تصريح: “ما يواجهه المواطن اليوم من تحديات وصعوبات تترافق مع غياب الرقابة عن جشع التجار، وما نشهده من تفلت وارتفاع الاسعار رغم تحسن سعر العملة الوطنية وانخفاض الدولار ومن حق المواطن أن يسأل: أين المعنيون مما يجري والى متى حال الضياع وترك اللبنانيين لقدرهم يدفعون الثمن في كل الظروف سلبية أكانت ام ايجابية”.

وختم: “المطلوب الاسراع في اتخاذ كل الاجراءات لوضع حد لهذا التفلت لانعدام قدرة المواطن على تحمل اعباء إضافية، نتيجة المماطلة والاهمال والاستهتار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام