قوات الاحتلال الصهيوني تنصب حاجزا وتقوم بتفتيش المركبات والتدقيق في البطاقات الشخصية للأهالي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 00:32

قوات الاحتلال الصهيوني تنصب حاجزا وتقوم بتفتيش المركبات والتدقيق في البطاقات الشخصية للأهالي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس (قناة الأقصى)

منذ 24 mins 17 January، 2022
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