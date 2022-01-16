وفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا في منزله بالعاصمة باماكو عن عمر يناهز 77 عاما

توفي الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، في العاصمة باماكو، عن عمر يناهز 77 عاما، بحسب ما ذكر مصدر لسبوتنيك اليوم الأحد.

وقال المصدر إن كيتا، والذي أنهى انقلاب عسكري حكمه العام قبل الماضي، توفي في منزله بالعاصمة باماكو، حيث كان يعاني من المرض، والذي استدعى سفره إلى الإمارات للعلاج في وقت سابق.

شغل كيتا منصب رئيس الوزراء من 1994 إلى 2000، ثم رئيسًا للبرلمان من 2002 إلى 2007، وانتخب رئيسا للجمهورية عام 2013.

وأعيد انتخاب كيتا رئيسا لمالي عام 2018، لكنه واجه معارضة قوية لحكمه بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد. وفي 18 آب/أغسطس 2020 اعتقل كيتا من طرف عسكريين قادوا انقلابا على حكمه بقيادة العقيد آسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي الحالي، وأجبر على تقديم استقالته، لينقل بعد أيام إلى الإمارات من أجل العلاج إثر تردي وضعه الصحي.

المصدر: وكالة سبوتنيك