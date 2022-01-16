انجاز كوبي في مجال التلقيح ضد كورونا

نجحت كوبا في تلقيح نسبة كبيرة من مواطنيها ضد كورونا وتخطت بذلك كل البلدان الكبيرة والغنية في العالم ما عدا الامارات بحسب ماورد في تقرير نشره موقع “سي ان بي سي” بهذا الشأن.

وافادت وكالة فارس للأنباء ان نسبة تلقيح المواطنين الكوبيين على ثلاث جرعات، تجاوزت الـ 86 بالمائة وهذه النسبة تشمل الاطفال فوق عامين من العمر.

وقال الاستاذ المتقاعد في جامعة دالهوسي في كندا “جان كرك” ان المبادرة الجريئة لهذا البلد الصغير بتلقيح نحو 90 بالمائة من مواطنيها يعتبر امرا مثيرا للدهشة.

وخلافا للشركتين الاميركيتين العملاقتين “فايزر” و “مودرنا” اللتين تستخدمان تقنية mRNA لانتاج اللقاح فان جميع اللقاحات الكوبية بروتينية مثل لقاح Novavax التي يستطيع الكثير من البلدان انتاجها بكلفة بسيطة ويمكن انتاجها بشكل وفير.

ويعتقد الخبراء ان اللقاح الكوبي يعتبر بارقة أمل للبدان النامية في العالم حيث لا يحتاج هذا اللقاح الى درجة برودة شديدة للتجميد مثل فايزر و مودرنا وبالتاي يناسب البلدان الافريقية الفقيرة التي تقف من دون دفاع امام تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالة انباء فارس