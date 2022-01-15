مواطنون سوريون يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية صالحية حرب بريف القامشلي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2022 - 16:28

مواطنون سوريون يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية صالحية حرب بريف القامشلي (سانا)

منذ 2 ساعة 15 January، 2022
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