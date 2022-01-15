مواطنون سوريون يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية صالحية حرب بريف القامشلي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2022 - 16:28
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إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين واعتقال آخرين خلال عمليات دهم شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في النقب
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الشيخ قاسم: طارق البيطار ومن ورائه هم السبب المباشر في تعطيل المؤسسات الدستورية بمصادرة صلاحيات المجلس النيابي
وزير الأشغال علي حمية: ما حصل في مطار بيروت الدولي هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة يونانية قبل إقلاعها من بيروت
صحيفة الأخبار: الكتاب الذي سلمته السفيرة الأميركية إلى الرئيس ميقاتي لم يتضمن موافقة على منح لبنان استثناء من قانون قيصر
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: لا يمكن لأموال اللبنانيين أن تعود ولا يمكن تحقيق خطة تعاف بوجود حاكم مصرف لبنان
الحزب السوري القومي الاجتماعي: نحذر من الفوضى مع الهبوط المتلاحق للعملة الوطنيّة وتفكك ما تبقى من هيكل الدولة
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الإخبارية السورية: القوات التركية تستهدف بقذائف المدفعية ريف بلدة ابو راسين شمال غرب الحسكة
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الإعلام الحربي العراقي: إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بـ 3 طائرات مسيرة
طيران العدوان السعودي الأميركي يستهدف بعدد من الغارات مرآب سيارات لأحد المواطنين في مدينة حريب بمأرب
"هيومن رايتس ووتش" تجدد إتهام السعودية بإنتهاك القانون الإنساني الدولي في حربها على اليمن وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين
نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي: بيان مجلس الأمن حول سفينة "روابي" الاماراتية محكوم باعتبارات تمويلية
وكالة الأنباء الايرانية: تمت معالجة الكثير من النقاط الخلافية في مفاوضات فيينا والوفود تبحث سبل تنفيذ الاتفاق
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يعلن دخول الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران والصين حيز التنفيذ
وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الايراني: بكين مستمرة في دعم مواقف طهران بشأن مفاوضات فيينا
وزير الخارجية الصيني: وثيقة التعاون بين بكين وطهران للأعوام الـ25 المقبلة مهمة جدا وبمثابة تطور جوهري بين البلدين
البيت الأبيض: الرئيس الاميركي جو بايدن يطلب من فريقه تقديم خيارات بديلة للتعامل مع الملف الإيراني
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: واشنطن وحلف شمال الأطلسي متحدان ومستعدان لمواصلة الحوار المتبادل مع روسيا
وزارة الدفاع الروسية تعلن انسحاب كامل قواتها العاملة ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان
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السلطات النيوزلندية تصدر تحذيرا من تسونامي بعد ثوران بركان تونغا جنوب المحيط الهادئ
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
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مواطنون سوريون يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية صالحية حرب بريف القامشلي (سانا)
منذ 2 ساعة
15 January، 2022
ريف القامشلي
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