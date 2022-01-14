سانا: قصف مدفعي عنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى الدردارة والعبوش بمنطقة تل تمر وقرية تل الورد في بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 22:22

سانا: قصف مدفعي عنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى الدردارة والعبوش بمنطقة تل تمر وقرية تل الورد في بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة

منذ 10 mins 14 January، 2022
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