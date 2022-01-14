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January 14 2022 - 22:22

أوكرانيا: علامات على صلة جماعات قرصنة مرتبطة بروسيا بهجوم إلكتروني

منذ 43 mins 14 January، 2022
روسيا - اوكرانيا
أخبار دولية - اوكرانيا

قال جهاز أمن الدولة الأوكراني اليوم إنه رصد بعض الدلائل على أن الهجوم الإلكتروني الأخير على الشبكة الحكومية الأوكرانية مرتبط بمجموعات قراصنة ذات صلة بأجهزة المخابرات الروسية.
وقال جهاز أمن الدولة في بيان اوردته وكالة رويترز “جرى توثيق جميع تفاصيل الحادث في إطار الإجراءات الجنائية التي تم فتحها في السابق. في هذه اللحظة، يمكننا القول إن هناك بعض العلامات التي تدلل على تورط مجموعات قراصنة مرتبطة بالأجهزة الخاصة في الاتحاد الروسي”.

وضرب الهجوم الإلكتروني الضخم نحو 70 موقعا مساء أمس برسالة تحذير تقول للأوكرانيين “عليكم أن تخافوا وتتوقعوا الأسوأ” فيما جعل من المستحيل الوصول لبعض هذه المواقع صباح اليوم ودفع كييف إلى فتح تحقيق.

المصدر: وكالة رويترز

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