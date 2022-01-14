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January 14 2022 - 18:58

العراق: اعتقال 11 إرهابيا في الأنبار

منذ 6 mins 14 January، 2022
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي الجمعة اعتقال 11 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان له إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من إلقاء القبض على أحد عشر ارهابياً استناداً على مذكرات قبض صادرة وفق احكام المادة (4/ ارهاب)”.

وأضاف البيان أن “الإرهابيين جرى تدوين افاداتهم بعدما اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الامنية خلال عمليات التحرير”، وأشار إلى أنه “تمت إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل”.

المصدر: السومرية

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