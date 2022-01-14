الصحة اللبنانية: تسجيل 6811 إصابة جديدة و 15 وفاة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 18:56

الصحة اللبنانية: تسجيل 6811 إصابة جديدة و 15 وفاة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية

منذ 25 mins 14 January، 2022
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