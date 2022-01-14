أنقرة: المفاوضات مع الجانب الأرميني في موسكو جرت في جو إيجابي

قالت وزارة الخارجية التركية، إن المفاوضات مع أرمينيا حول تطبيع العلاقات التي جرت الجمعة في موسكو تميزت بجو إيجابي. وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم، أنه سيتم عبر القنوات الدبلوماسية الاتفاق على مكان وموعد الاجتماع الثاني، بدون أي شروط مسبقة.

ووصل وفدا أرمينيا وتركيا الجمعة، إلى دار الاستقبال بوزارة الخارجية الروسية في موسكو لإجراء محادثات بشأن تطبيع العلاقات الثنائية. من جانبها، قالت وزارة خارجية أرمينيا، إنه “خلال الاجتماع الأول، الذي عقد في جو إيجابي وبناء، تبادل الطرفان وجهات النظر الأولية بشأن عملية التطبيع من خلال الحوار بين أرمينيا وتركيا. واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل”.

المصدر: روسيا اليوم