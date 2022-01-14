“تجمع علماء الجزيرة العربية”: ندعو إلى دعم المعارضة الصادقة من أجل انتزاع الحقوق التي استحوذ علیھا أبناء آل سعود بغیر وجه حق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 15:20

“تجمع علماء الجزيرة العربية”: ندعو إلى دعم المعارضة الصادقة من أجل انتزاع الحقوق التي استحوذ علیھا أبناء آل سعود بغیر وجه حق

منذ 31 mins 14 January، 2022
تجمع علماء الجزيرة العربية
السعودية - عربي وإقليمي

 

ثمّن “تجمع علماء الجزيرة العربية” “الخطوة الكبیرة والمھمة التي یقوم بھا الأخوة في تدشین مشروع سیاسي ممانع، یجمع أطیاف متعددة من قوى وشخصیات المعارضة على قاعدة القضایا المشتركة والقیم الكبرى في مواجھة ظلم النظام السعودي وطغیانه، وذلك تحت عنوان لقاء المعارضة في الجزیرة العربیة”.

وأضاف التجمع أن هذه الخطوة “تتخذ من ذكرى شھادة العلامة الشیخ نمر باقر النمر ودمائه ذات الدلالات النضالیة الحیة فرصة مناسبة لإطلاق حركتھم ھذه من بیروت الحریة”. وأكد البيان تأييد ھذه الخطوة “من حیث الوقت، والأھداف، والمناسبة التي تدلل بصورة واضحة على أن دماء الشھداء حاضرة في عقل الأمة، وأن العدو لھذه الأمة واحد، الأمر الذي یؤكد الحاجة الماسة إلى رص صفوف المعارضة لكشف مؤامرات السلطة التدمیریة التي مزقت بلاد الحرمين”. ودعا البيان “أبناء شعبنا إلى دعم المعارضة الصادقة والجادة وتأییدھا من أجل انتزاع الحقوق السیاسیة والاجتماعیة التي استحوذ علیھا أبناء آل سعود بغیر وجه حق”.

المصدر: بريد الموقع

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