لقاء المعارضة في الجزيرة العربية يحيي ذكرى استشهاد الشيخ النمر في بيروت

نظمت المعارضة في الجزيرة العربية مؤتمر”صادعا بالحق”، إحياء للذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر.

المؤتمر الذي أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت تحت عنوان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية، افتتح بآي من الذكر الحكيم، بحضور حشد سياسي وثقافي واجتماعي، وقد اشارت الكلمات إلى المظلومية اللاحقة بشعوب الجزيرة العربية ودول المنطقة من قبل النظام القائم في بلاد الحرمين، داعين إلى رفع العدوان السعودي على اليمن ولبنان قبل الحديث عن الآراء المناهضة لهذا النظام المنافي لكل أشكال الديمقراطية.

المصدر: قناة المنار