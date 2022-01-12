لقاء المعارضة في الجزيرة العربية يحيي ذكرى استشهاد الشيخ النمر في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2022 - 18:56

لقاء المعارضة في الجزيرة العربية يحيي ذكرى استشهاد الشيخ النمر في بيروت

منذ 1 ساعة 12 January، 2022
تقارير مصورة - لبنان

نظمت المعارضة في الجزيرة العربية مؤتمر”صادعا بالحق”، إحياء للذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر.
المؤتمر الذي أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت تحت عنوان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية، افتتح بآي من الذكر الحكيم، بحضور حشد سياسي وثقافي واجتماعي، وقد اشارت الكلمات إلى المظلومية اللاحقة بشعوب الجزيرة العربية ودول المنطقة من قبل النظام القائم في بلاد الحرمين، داعين إلى رفع العدوان السعودي على اليمن ولبنان قبل الحديث عن الآراء المناهضة لهذا النظام المنافي لكل أشكال الديمقراطية.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح