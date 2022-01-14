هونغ كونغ تحظر رحلات الترانزيت من 150 دولة كإجراء احترازي بسبب كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 09:04

هونغ كونغ تحظر رحلات الترانزيت من 150 دولة كإجراء احترازي بسبب كورونا

منذ 5 mins 14 January، 2022
أخبار موقع المنار

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