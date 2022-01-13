إصابة 7 أسيرات في معتقل “الدامون” الصهيوني بكورونا

أصيب 7 أسيرات فلسطينيات بفيروس “كورونا” في معتقل “الدامون” الصهيوني، بحسب ما أفاد “نادي الأسير الفلسطيني” الخميس.

وقال النادي إن “إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزلت الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن، وهن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة، حيث تم الكشف عن إصابتهن بعد مرور فترة من ظهور الأعراض عليهن، أما الأسيرتان شروق البدن ونورهان عواد فقد كُشف عن إصابتهما حديثا”، ولفت الى أن “الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن”.

وحمّل النادي “إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، خاصة أنه تم الكشف عن إصابة مجموعة منهن بعد مرور فترة على ظهور الأعراض عليهن، الأمر الذي يؤكد مجددا سياسة الإهمال وانعدام الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى والأسيرات”.

يذكر أنه ومنذ بداية انتشار الوباء استخدمت إدارة سجون العدو الاسرائيلي الفيروس كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال جملة من الإجراءات التنكيلية أبرزها العزل المضاعف.

المصدر: وكالة وفا