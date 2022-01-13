سفن حربية روسية وهندية تستعد لتنفيذ تدريبات مشتركة

قال المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ، إن مجموعة من السفن الحربية الروسية والهندية ستنفذ تدريبات باسيكس ” PASSEX ” الثنائية في منطقة ميناء كوشين الهندي. ودخلت سفينتان من أسطول المحيط الهادئ الروسي – الطراد الصاروخي “فارياغ” والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات “أدميرال تريبوتس” إلى ميناء كوشين في الهند.

وفي فترة التواجد هناك ستنفذ السفينتان تدريبات PASSEX المشتركة مع البحرية الهند، وكذلك ستتزود بإمدادات المياه والوقود.

وخلال رحلتها البحرية، ستقوم السفن الروسية بتنفيذ المهمات المحددة لها مع زيارة مؤانئ عدة دول بما في ذلك جزر سيشيل. يشار إلى أن سفن أسطول المحيط الهادئ هذه، انطلقت في رحلتها الطويلة من فلاديفوستوك قبل أيام قليلة من حلول العام الجديد 2022.

المصدر: روسيا اليوم