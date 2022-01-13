رئاسة الجمهورية: ندعو المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافقة على اجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2022 - 15:52

رئاسة الجمهورية: ندعو المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافقة على اجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا

منذ 1 ساعة 13 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح