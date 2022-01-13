الرئيس لحود نعى سمر الحاج: كانت صوت الحق في فترة إرتفعت فيها أصوات الظلم

صدر عن الرئيس العماد اميل لحود بيان نعى فيه الاعلامية سمر الحاج، وقال “بأسف شديد تبلغنا خبر رحيل الإعلامية سمر الحاج التي خسر لبنان برحيلها إعلامية لم تكتف بنقل الخبر بل أصرت على كشف الحقيقة، وكانت صوت الحق في فترة ارتفعت فيها أصوات الظلم”.

أضاف “قامت الراحلة بمجهود ظل علامة فارقة في دعم نهج المقاومة، وكانت رمزا للنضال، خصوصا حين تعرض زوجها الصديق اللواء علي الحاج للتوقيف الجائر لسنوات، فواجهت وسعت وقاومت، حتى حرر من أسره”.

وتابع لحود في بيانه “لا ننسى أيضا مواقف الحاج المنددة بالحرب على سوريا، ووقوفها الى جانب القيادة والجيش والشعب، كما دفاعها عن القضية الفلسطينية”.

وختم لحود “لا تعطي عبارات التعزية الراحلة حقها ولا تعوض لعائلتها مقدار الحزن الذي يسكنهم، وسنظل نتذكرها بالخير ونعزي زوجها اللواء الحاج وكامل أفراد أسرتها، وقد تركت فيهم بصمات وقيما ستجعلها حاضرة دوما بينهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام