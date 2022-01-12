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January 12 2022 - 18:56

مذكرة من وزير الصحة تتعلق بتعديل فترة العزل والحجر

منذ 56 mins 12 January، 2022
وزير الصحة فراس الابيض
لبنان

صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مذكرة تتعلق بتعديل فترة العزل والحجر المتعلقة ب Covid-19 وذلك وفق التالي:

“- تحدد فترة العزل للحالة الإيجابية التي لا تعاني من أي أعراض لمدة عشرة أيام حيث يعاود المصاب حياته الطبيعية دون الحاجة لفحص “PCR”.

– تحدد فترة العزل للحالة الإيجابية التي تعاني من أعراض على الأقل لمدة عشرة أيام على أن تكون الساعات الأربع والعشرون الأخيرة خالية من الحرارة مع تحسن كبير في باقي الأعراض.

– تحدد فترة الحجر للمخالطين الذين تلقوا على الأقل جرعتين من اللقاح لمدة سبعة أيام من دون أعراض من دون الحاجة لفحص “PCR” أو خمسة أيام مع فحص “PCR” سلبي في اليوم الخامس.

– تحدد فترة الحجر للمخالطين الذين لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة لمدة عشرة أيام من دون أعراض من دون الحاجة لفحص “PCR” أو سبعة أيام مع فحص “PCR” سلبي.

– بالنسبة إلى المخالطين الملقحين من الكادر الطبي والتمريضي الذين لا يعانون من أي أعراض بإمكانهم متابعة عملهم شرط الإلتزام التام بالتدابير الوقائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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