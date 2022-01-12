الحكومة التونسية تفرض حظر تجول ليلي لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي كوفيد-19

قررت الحكومة التونسية الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي في البلاد ومنع كافة الفعاليات المفتوحة لمشاركة العامة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن إجراءات مشددة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19. وأوضح بيان لرئاسة الحكومة، أنه تقرر “منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي”، بجانب “تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة”.

وأشار البيان إلى أن العمل بتلك الإجراءات يكون لمدة أسبوعين بداية من الخميس، على أن تتم مراجعتها من وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي. كما دعت إلى “تفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى”.

المصدر: سبوتنيك