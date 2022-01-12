العراق: اللواء 56 بالحشد الشعبي يضبط مخبئا لارهابيي داعش يحتوي مقذوفات حربية واعتدة في كركوك (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 09:38

العراق: اللواء 56 بالحشد الشعبي يضبط مخبئا لارهابيي داعش يحتوي مقذوفات حربية واعتدة في كركوك (وكالة يونيوز)

منذ 47 mins 12 January، 2022
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