معلومات لـ”النهار”: الرئيس عون سيحدد موقفه من الدعوة إلى الحوار او عدمها في ضوء لقاءات اليوم

أكدت معلومات لصحيفة “النهار” أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيحدد موقفه من الدعوة إلى الحوار او عدمها في ضوء لقاءات اليوم.

ونقل عن مصادر بعبدا ان إمكان تراجع الرئيس عون عن عقد الحوار هو موضع تقويم منه وفي ضوء لقاءات اليوم يحدد موقفه من الدعوة للحوار أو عدمها.

وأشارت المصادر إلى ان رئيس الجمهورية “لا يحاول أن ينقذ الأشهر المتبقية من العهد بطاولة الحوار إنما يريد إنقاذ البلد من خلال هذا الحوار ويرفض القول إنه تعويم لعهده”، مشيرة إلى “ان عون طرح على الحاضرين امس مسألة تعطيل السلطتين التنفيذية والقضائية، والنائب طلال إرسلان أجابه أن اجتماع مجلس الوزراء ضروري، فيما قال النائب محمد رعد لعون إن لدى “حزب الله” ملاحظات بشأن عمل مجلس الوزراء و”نتمنى أن تذلل العقبات أمام انعقاده”.

المصدر: صحيفة النهار