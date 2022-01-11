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January 11 2022 - 21:00

الدفاع الروسية: بدء تدريبات عسكرية بمشاركة 3 آلاف جندي في وسط وجنوب غرب البلاد

منذ 41 mins 11 January، 2022
الجيش الروسي
أخبار دولية - روسيا

أعلنت الدائرة العسكرية الغربية في روسيا الثلاثاء أنها أرسلت نحو 3 آلاف جندي إلى أربع مناطق في وسط البلاد وجنوب غربها للمشاركة في تدريبات عسكرية.

وقال المكتب الإعلامي للدائرة إن “حوالي 300 قطعة من المعدات العسكرية تشارك في التدريبات التي تشكل مقاطعات فورونيج وبيلغورود وبريانسك وسمولينسك، بينها دبابات (تي-72 ب3) وناقلات الأفراد المدرعة وأنواع مختلفة من الأسلحة”.

ولفت المكتب الى أن “الهدف من التدريبات الجارية هو تحسين التنسيق القتالي بين تشكيلات مختلفة ورفع المستوى المهني لأفرادها، والتدرب على استخدام أساليب وتكتيكات جديدة لأداء المهام القتالية في ظروف المعركة الحديثة”.

المصدر: روسيا اليوم

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