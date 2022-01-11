موسكو: استمرارعملية إجلاء مواطنين روس من كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الاستعداد لرحلة إجلاء جديدة لمواطني روسيا الراغبين بمغادرة كازاخستان.

وقالت الوزارة إن “إجلاء المواطنين الروس من مدينة ألما-آتا بكازاخستان بالطائرات العسكرية سيستمر حتى اكتمال المهمة، حيث يتم إعداد طائرة Il-76 للرحلة مع 145 شخصا إضافيا”.

وتابعت الوزارة “تواصل وزارة الدفاع الروسية إجلاء المواطنين الروس بطائرات النقل العسكرية القادمة من روسيا”، واضافت “الرعايا الذين كانوا في كازاخستان خلال عطلة رأس السنة الجديدة وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى الوطن وسيستمر إجلاء المواطنين الروس بواسطة طائرات وزارة الدفاع الروسية حتى اكتمال المهمة”.

خلال الأيام القليلة الماضية، تم إجلاء 1719 مواطنا روسيا وآخرين من كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات عسكرية.

المصدر: روسيا اليوم