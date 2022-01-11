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January 11 2022 - 19:18

فلسطين المحتلة : إصابة جندي “إسرائيلي” في عملية دهس في رام الله واعتقال المنفذ

منذ 32 mins 11 January، 2022
رام الله
عربي وإقليمي - فلسطين

زعمت وسائل إعلام “إسرائيلية”، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة جندي “إسرائيلي” خلال عملية دهس نفذها شاب فلسطيني شمال مدينة رام الله المحتلة.
وقالت صحفية “معاريف الإسرائيلية”، إن ” جندي إسرائيلي أصيب بجراح متوسطة في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب “مستوطنة محلميش”  الواقعة غرب  مدينة رام الله وتم نقله للمستشفى عبر طائرة إسرائيلية لتلقى العلاج “.
وأوضحت الصحفية، نقلاً عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين كانا في السيارة التي نفذت بها عملية الدهس في رام الله وتم نقلهما للتحقيق.

المصدر: فلسطين اليوم

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