إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال في مدينة البيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2022 - 15:44
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا
النائب رعد من قصر بعبدا: موقفنا كان مؤيداً لدعوة الحوار الوطني المقترح وموافقاً على المشاركة فيه
النائب رعد: ندعو شركاءنا في الوطن الى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات
النائب رعد: هذا البلد بلدنا ونحن معنيون بالحفاظ عليه وعدم أخذه الى الهاوية ونحن اللبنانيين فقط سنبقى أسياد هذا البلد
رئيس حزب القوات سمير جعجع: فوز القوات في الانتخابات سيؤدّي حتمًا إلى تحسّن فوري في سعر صرف الدولار
النائب سيزار ابي خليل: بوقاحة يخبر جعجع اللبنانيين أنه جزء من المنظومة المحلية والخارجية التي أفقرتهم بضرب الليرة
الوزير السابق وئام وهاب: هل يعني كلام جعجع أن القوات جزء من خطة رفع سعر الدولار التي تجري اليوم لأسباب سياسية؟
الصحة اللبنانية: تسجيل 6653 اصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية
شرطة الاحتلال تقتحم قرية الأطرش وتهدم خيمة الاعتصام التي أقامها السكان فجرا احتجاجا على أعمال التجريف في القرية
جمعية واعد للأسرى والمحررين: الاحتلال يرفض كل التدخلات للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد
جمعية واعد للأسرى والمحررين: نحمل المؤسسات الدولية المسؤولية عن صمتها وعدم التدخل للضغط على العدو والإفراج عن أبو حميد
توغل 7 آليات لجيش الاحتلال شرق حي النهضة شرقي رفح جنوب قطاع غزة
متحدث القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة تجسسية مسلحة من نوع (وينغ لونغ 2) تابعة لسلاح الجو الإماراتي في محافظة شبوة
متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية إسقاط الطائرة التجسسية الإماراتية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع
طيران العدوان السعودي الأميركي يشن عدداً من الغارات على منازل وممتلكات المواطنين في مديرية الجوبة بمأرب
منظمة الصحة العالمية: أكثر من نصف سكان أوروبا سيصابون بأوميكرون خلال 6 الى 8 أسابيع
رئيس مختبر فايزر: نسخة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 معدّة للتصدي للمتحوّر أوميكرون ستكون جاهزة إذا لزم الأمر في آذار/مارس
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور قطر ويجري محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
وفد إيراني اقتصادي كبير برئاسة وزير الطرق والإسكان يصل الى دمشق لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي
الكرملين: المحادثات الأميركية_الروسية في جنيف شكلت بداية "إيجابية" لاستمرار الحوار
المتحدث باسم البنتاغون: لم نشهد خفضا للقوات الروسية قرب أوكرانيا وسنواصل تقديم المساعدة الأمنية لكييف حسب الحاجة
الرئيس الأوكراني يدعو الى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين لإنهاء الصراع في شرق البلاد
نيويورك تايمز: ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف تعرض للتعذيب بعد اعتقاله داخل السعودية في آذار/ مارس 2020
نيويورك تايمز: بن نايف حُبس في غرفة انفرادية وحُرم من النوم وعُلّق بالمقلوب من كاحليه ما أصابه بأضرار دائمة في قدميه
رئيس كازاخستان: انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح وانسحابها سيبدأ في غضون يومين ولن يستغرق أكثر من 10 أيام
رئيس كازاخستان: محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل والوضع في جميع المناطق بات مستقرا
زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص
هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت من الساحل الشرقي باتّجاه البحر "مقذوفاً غير محّدد"
بورما: حكم بسجن الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي 4 سنوات بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مكتب الرئاسة في كازاخستان: قوات بقيادة روسية تحرس عددا من المنشآت الاستراتيجية
الرئاسة الكازاخستانية: الوضع في جميع الأقاليم مستقر وتمت استعادة كافة المباني الإدارية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس يتحوّل اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال في مدينة البيرة
منذ 31 mins
11 January، 2022
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