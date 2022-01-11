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January 11 2022 - 09:44

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة تطال عدداً من الفلسطينيين

منذ 29 mins 11 January، 2022
حملة اعتقالات اسرائيلية
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين فلسطينيين من بيت ساحور ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسين الشوملي، وعدي صالح صدوق من بيت ساحور شرق بيت لحم، والشقيقين بشار ومحمد نعيم المصري، ومحمد اياد المصري من مخيم الدهيشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

يشار الى أن الاحتلال صعد في الأيام الأخيرة من عمليات اقتحامه لمنازل المواطنين واعتقال الفتية والشبان، آخرها يوم أمس عندما تم اعتقال ثمانية مواطنين من مدينة بيت لحم وبلدتي بيت فجار والخضر.

المصدر: فلسطين اليوم

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