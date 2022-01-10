وزير الاتصالات جوني القرم: سأقدم رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول بقاء التعرفة على سعر ال 1500 ل والثاني إلى حدود 9000 ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 19:56
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وزارة الداخلية اللبنانية تفتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وتستمر بتقبل الطلبات حتى منتصف ليل 15 آذار
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: الخلاف السياسي لا يجب ان يوصلنا الى خلاف وطني حول الهوية والوجود ما قد يهدّد وحدة لبنان
رئاسة الجمهورية: المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار
رئاسة الجمهورية: لم يمدد العمل بالملاكات المؤقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء
المكتب السياسي لحركة أمل: الحركة ورئيسها كانوا دائماً سباقين إلى الحوار ونؤكد على تلبية الدعوة إليه لإيجاد حلول للأزمات
أمل: ثقتنا بالوفاء لمشروع المقاومة والتنمية تستدعي حشد كل الطاقات لتحقيق الإنتخابات النيابية بأعلى مستوى من المشاركة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مصر: الإنتخابات في موعدها والعمل مستمر لإخراج لبنان من المآزق
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعد الرئيس ميقاتي بتسهيل وصول الغاز المصري إلى لبنان
النائب إبراهيم كنعان: لجنة المال والموازنة أقرّت اقتراح قانون يفتح السرية المصرفية للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: الحوار بين المسؤولين اللبنانيين ضرورة وطنية لحل الازمات
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامّة تعلن استمرارها بالاضراب المفتوح لحين الاستجابة لمطالبها في ظل تردي الأوضاع
الهيئة الإدارية للرابطة تطالب بتأمين التغطية الكافية للتقديمات الصحية وإقرار سلفة على تصحيح الرواتب وتأمين بونات بنزين
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يزور عُمان ويبحث مع عدد من المسؤولين العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يعرب عن أمله بالقدرة على تعزيز العلاقات مع الدول المطلة على الخليج
عبداللهيان يستقبل في مقر السفارة الايرانية في مسقط رئيس الوفد اليمني محمد عبد السلام ويبحث معه تطورات اليمن والمنطقة
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: أجواء التفاؤل في محادثات فيينا النووية ناجمة عن سعي كل المفاوضين للتوصل إلى اتفاق موثوق
سعيد خطيب زاده: هناك تقدم جيد في المفاوضات والمباحثات مستمرة حول مسائل أخرى وسيتم الاتفاق عليها إذا توافرت الارادة
قوات الاحتلال تعتدي على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص لرفعه العلم الفلسطيني تزامنا مع اقتحام مستوطنين لحي الشيخ جراح
المبعوث الأممي إلى السودان: يجب وقف الاستخدام المفرط للقوة فورا والدخول في حوار شامل
وزير الدولة الكازاخستاني إيران كارين: واجهنا هجوما إرهابيا هجينا قد يكون هدفه زعزعة الاستقرار في البلاد ثم تنفيذ انقلاب
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
بدء المحادثات الأمنية بشأن أوكرانيا بين موسكو وواشنطن في جنيف
بوتين خلال قمة معاهدة الأمن الجماعي: الهجوم على كازاخستان هو عمل عدواني وكان من الضروري الرد على ذلك دون تأخير
الرئيس الكازاخستاني خلال قمة معاهدة الأمن الجماعي: الأحداث الأخيرة كانت مخططة ومنظمة من قبل قوى مخربة
وزير الدولة الكازاخستاني إيران كارين: واجهنا هجوما إرهابيا هجينا قد يكون هدفه زعزعة الاستقرار في البلاد ثم تنفيذ انقلاب
الأمين العام للنيتو: الحشد العسكري الروسي مستمر عند حدود أوكرانيا وندعو موسكو لتخفيض التوتر
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
بوريل وبلينكن: على روسيا خفض التصعيد وأي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له تبعات وخيمة
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: موسكو تشعر بخيبة إزاء الإشارات الواردة من واشنطن وبروكسل عشية محادثات جنيف
ريابكوف: موسكو لن تبحث مع واشنطن الأوضاع في كازاخستان وهذا ملف لا يخص الولايات المتحدة
الدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات
مكتب الرئاسة في كازاخستان: قوات بقيادة روسية تحرس عددا من المنشآت الاستراتيجية
الرئاسة الكازاخستانية: الوضع في جميع الأقاليم مستقر وتمت استعادة كافة المباني الإدارية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس يتحوّل اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الاتصالات جوني القرم: سأقدم رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول بقاء التعرفة على سعر ال 1500 ل والثاني إلى حدود 9000 ليرة
منذ 1 ساعة
10 January، 2022
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