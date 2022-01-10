وزير الاتصالات جوني القرم: سأقدم رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول بقاء التعرفة على سعر ال 1500 ل والثاني إلى حدود 9000 ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 19:56

وزير الاتصالات جوني القرم: سأقدم رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول بقاء التعرفة على سعر ال 1500 ل والثاني إلى حدود 9000 ليرة

منذ 1 ساعة 10 January، 2022
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