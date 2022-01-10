المبعوث الأممي إلى السودان: يجب وقف الاستخدام المفرط للقوة فوراً والدخول في حوار شامل

دعا المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس الاثنين، إلى وقف استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين فورا، وفتح تحقيق في ذلك. وأشار المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي من الخرطوم إلى استمرار سقوط ضحايا.

كما أوضح أنه “على عكس ما راج في تقارير إعلامية فإن البعثة الأممية لم ولن تقدم مشروعا أو مقترحا للسودانيين لحل الأزمة”، مؤكدا أن “دور البعثة الأممية يقتصر فقط على تسهيل عملية الحوار ومرافقة الشعب السوداني بمختلف مكوناته للخروج من هذه الأزمة”.

كما أكد المبعوث الأممي على “ضرورة أن يلعب الشباب والنساء دورا مهما في مستقبل السودان”.

المصدر: روسيا اليوم