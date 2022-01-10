كيان العدو يسجل رقماً قياسياًُ جديداً بإصابات فيروس كورونا

سجل كيان العدو رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، اذ وصل عددها إلى أكثر من 32 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في حكومة العدو أن عدد الإصابات بكورونا حطم رقما قياسيا جديدا منذ ظهور الجائحة في البلاد، إذ وصل خلال اليوم الماضي إلى أكثر من اثنين وثلاثين ألفا. وتم تشخيص ثلثين من المصابين من خلال فحوصات “PCR” والبقية عن طريق فحوصات أنتجين. وفي “مستشفى نهاريا” الحكومي، تم تحويل جزء من القسم الخاص بأمراض الشيخوخة إلى قسم لعلاج مرضى كورونا، للمرة الأولى منذ بدء تفشي متحور “أوميكرون” في البلاد. وتوقع مدير المستشفى أن يتم أيضا تحويل قسم إعادة التأهيل إلى قسم كورونا خلال الأيام المقبلة.

كما صادقت الحكومة اليوم على إلغاء الشارة الخضراء في المجمعات التجارية، واعتماد شارة بنفسجية أكثر تشددا، تحدد عدد الزبائن المسموح لهم بدخول المحلات.

المصدر: روسيا اليوم