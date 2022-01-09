بلدة بكاسين اللبنانية تدخل العالمية من بوابة السياحة

لدة لبنانية جنوبية دخلت خريطة السياحة العالمية بعد إدراجها، أخيراً، ضمن لائحة “أفضل القرى السياحية في العالم”.

وحصلت بلدة بكاسين، على لقب واحدة من أفضل القرى السياحية في العالم، من جانب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ ضمن قائمة تتضمن أكثر من 170 قرية موزعة في 75 دولة.

مميزات بكاسين

تسمية بكاسين تعني بلد الشمس، وهي تبعد عن العاصمة بيروت نحو 70 كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر 800 متر.

تحتضن البلدة أكبر غابة من أشجار الصنوبر المثمر وأجوده في الشرق الأوسط، إذ تبلغ مساحة الغابة 200 هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، وقد أعلنتها وزارة البيئة في لبنان محمية طبيعية في 1996.

يميزها أيضا حفاظها على تراثها، من خلال المنازل الحجرية والقرميد، بالإضافة إلى وجود جسور قديمة يعود تاريخها إلى العهد العثماني.

ويلفت رئيس بلدية بكاسين حبيب فارس إلى كثرة المعالم السياحية في البلدة، وأبرزها الدينية مثل كنيسة القديسة تقلا، الطبيعية كغابة الصنوبر، بالإضافة إلى القرية المميزة ببيوتها القديمة وساحاتها الواسعة.

ويقول فارس إن “أبرز النشاطات التي يقوم بها السياح، صيفا وشتاء في البلدة، هي السير والتنزه في غابة الصنوبر”.

مشروع صديق للبيئة

أكثر المواقع التي تستقطب السياح في بلدة بكاسين هو مشروع “بيت الغابة”، الذي يضم أكواخا خشبية وسط غابات الصنوبر، ليكون الزائر في وقفة مع الاسترخاء والهدوء بين أحضان الطبيعة.

وأوضح المدير العام للمشروع حسين منصور، أن “العمل على هذا المكان بدأ عام 2013، من خلال مبادرة من أهالي البلدة، ومع السنوات تطور حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم”.

يضم مشروع “بيت الغابة” نحو 25 كوخا خشبيا، وفندقا صغيرا، ومطعما، وقاعة للمؤتمرات؛ وكلها وسط غابة الصنوبر الرائعة.

وأشار منصور إلى أن “نشاطات عدة يمكن القيام بها، منها ركوب الدراجات الهوائية، والسير في الغابة، وممارسة ألعاب المغامرات واليوغا وغيرها”.

وأكد أن “كل النشاطات التي تحصل داخل هذا المشروع صديقة للبيئة، ولا تؤذي الغابة”.

المصدر: وكالة الاناضول