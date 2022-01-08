مستشفى حيرام: عدد اللقاحات التي تلقاها الطلاب واستاذة المدارس تجاوزت الألف

أعلنت ادارة مستشفى حيرام في صور ان “عدد اللقاحات التي تلقاها الطلاب واستاذة المدارس تجاوزت الالف لقاح اضافة الى من رغب من المواطنين بأخذ اللقاح وذلك في الماراثون الذي نظمته وزارتي الصحة والتربية”، وكان مركز اللقاح في المستشفى غص بالطلاب والمعلمين لاخذ اللقاح وسط تدابير وقائية وصحية مشددة اتخذتها المستشفى من أجل السلامة العامة.

وأشارات مسؤولة المركز ملاك عيديبي ان “المستشفى أمنت طواقم وممرضين وادوات والمستلزمات الوقائية للماراثون اليوم ويوم غدا الاحد بالتعاون مع وزارة الصحة التي نشكرها على ثقتها الكبيرة بمركزنا”، ولفتت الى أن “مركز التلقيح غص منذ الصباح بالطلاب واساتذة المدارس اضافة الى مواطنين ايضا اتوا لاخذ اللقاح”، واكدت ان “ابواب المستشفى مفتوح للمواطن لاخذ اللقاح، وان مركزنا مستمر بتقديم اللقاحات غدا الاحد اضافة الى سائر ايام العمل في دوام المستشفى”، مشيرة الى ان “المستشفى يقدم ايضا لقاح استرازينيكا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام