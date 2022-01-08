مشهد المتوافدين إلى ماراتون فايزر فاق التوقعات شمالا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 11:58

مشهد المتوافدين إلى ماراتون فايزر فاق التوقعات شمالا

منذ 50 mins 8 January، 2022
ماراتون فايزر
لبنان
فادي منصور

غصت مستشفى طرابلس الحكومي بإعداد كبيرة من الطلاب والاساتذة  الذين  توافدوا منذ الصباح الباكر إلى مركز  التلقيح في المستشفى لأخذ جرعة اللقاح بناء لتوصية وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية .
مدير المستشفى الحكومي ناصر عدرة لفت إلى أن” اعداد المتوافدين إلى المستشفى فاق التوقعات وأن الكادر الطبي والتمريضي استنفر كل طاقاته لخدمة الوافدين:ـ مؤكدا على “أهمية اخذ اللقاح وخاصة طلاب المدارس والأستاذة حيث لا يخلو اي منزل من طالب او استاذ الأمر الذي سيؤدي إلى مناعة مجتمعية تحمي المواطنين “.
مؤكدا على “جهوزية المركز لاستقبال اكبر عدد من الوافدين”، داعيا إلى” الالتزام بالاجراءات الصحية وأهمها وضع الكمامة”.
ورأى عدرة ان”الازدحام مرده إلى وعي الطرابلسيين على أهمية اخذ اللقاح لحماية المجتمع سيما بعد الحديث عن امتلاء الأسرة في مراكز العناية بالمصابين”.
يذكر ان المشهد تكرر في باقي المراكز في سير الحكومي ومستشفى المنية الحكومي ومستشفى الهيكلية الكورة ومركز مستشفى السيدة في زغرتا.

المصدر: موقع المنار

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