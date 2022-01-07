الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 6 وفيات و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و384 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة ان “حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 وفيات في جنين، ووفاة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس”، وقالت إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 17، بيت لحم 41، طوباس 13، رام الله والبيرة 93، طولكرم 15، الخليل 32، سلفيت 4، نابلس 20، جنين 11، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، مدينة القدس 137، قطاع غزة 66”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 22، طوباس 10، رام الله والبيرة 35، طولكرم 9، الخليل 46، نابلس 22، جنين 22، أريحا والأغوار 3، مدينة القدس 92، قطاع غزة 120”.

المصدر: فلسطين اليوم