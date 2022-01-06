الارمن الارثوذكس احتفلوا بعيد الميلاد

احتفلت طائفة الارمن الارثوذكس في لبنان بميلاد السيد المسيح بقداس في كاتدرائية انطلياس ترأسه الكاثوليكوس آرام الأول.

وفي عظته اعتبر آرام الأول أنَّ لبنان يقف على مفترق مصيري من تاريخه، داعياً المسؤولين الى وعي ما يعاني منه اللبنانيون لأنهم يتحملون المسؤولية وعليهم أن يُحاسبوا من قبل الشعب.

ورأى آرام الأول أن المآسي والمشاكل الإجتماعية تلاحق العائلات اللبنانية في بيوتها وقد أصبحت في وضع يرثى له، وسأل كيف يمكننا أن نتوقع من الآخرين أن يساعدونا ونحن لا نساعد أنفسنا؟.

وتلقى ارام الاول اتصالاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هنَّأه فيه بالمنسبة متمنياً أن يعيدها الله ولبنان بدأ بالتعافي من أزمته الراهنة.

المصدر: قناة المنار