باقري: مفاوضات فيينا ايجابية وتمضي قدماً

وأضاف باقري أن الجهود المتواصلة للوصول الى نتائج في مفاوضات فيينا. وكان مندوب روسيا في المنظمات الدولية ” ميخائيل اوليانوف” قد وصف في تغريدة سبقت تصريحات باقري، بان وتيرة المفاوضات بطيئة ولكنها متواصلة.

وانسحبت اميركا بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي سنة 2018 بشكل أحادي واعادت كافة اجراءات الحظر ضد طهران، فيما تتواصل الجهود عبر مفاوضات فيينا احياء الصفقة النووية من جديد وسط اشتراط ايران على مجموعة 4+1 ، امتثال الجانب الاميركي ببنود الاتفاق الذي يشمل رفع الحظر.