عائلة الأسير سكاف وضعت اكليلا من الورد على النصب التذكاري لقاسم سليماني في الغبيري

زار وفد من عائلة عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف النصب التذكاري لقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني في الغبيري، حيث كان في استقباله رئيس بلدية الغبيري معن الخليل وأعضاء من البلدية.

بداية توجه جمال سكاف باسم عائلة و اصدقاء الأسير يحيى سكاف بالتحية الى روح الشهيد قاسم سليماني والى جميع شهداء المقاومة “الذين رووا بدمائهم اوطاننا لنحيا بعز وكرامة”، واعتبر ان “سليماني افنى حياته بدعم و مساندة قوى المقاومة في المنطقة التي حققت الانتصارات على العدو بفضل هذا الدعم”.

وأكد ان “الخيار الوحيد لمواجهة العدو هو خيار المقاومة و الكفاح المسلح، حيث ستتحرر الأرض والمقدسات و الأسرى بفضل قبضات مجاهدي المقاومة وقيادتهم الحكيمة بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”.

بدوره، رحب رئيس بلدية الغبيري معن الخليل بعائلة الأسير يحيى سكاف في ربوع الضاحية الجنوبية، و أكد “اعتزاز ابناء الضاحية وكل الوطن بتضحيات الأسير البطل يحيى سكاف وبعائلته التي تكمل مسيرته”، وشكرهم على مبادرتهم الطيبة.

وفي الختام وضع الوفد اكليلا من الورد على النصب التذكاري للشهيد سليماني و قرأوا الفاتحة عن روحه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام