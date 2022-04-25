اعتصام أمام نصب الأسير سكاف وتأكيد على إسقاط مشروع التطبيع مع العدو

نظمت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف وهيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين، إعتصاماً تضامنياً مع الأسرى في السجون الإسرائيلية والشعب الفلسطيني ورفضاً لما يتعرض له المسجد الأقصى من استباحة، أمام النصب التذكاري للأسير سكاف في المنية، بحضور مسؤول الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد، مسؤول المنتدى القومي العربي في الشمال فيصل درنيقة، رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين احمد طالب، وفد من هيئة التنسيق اللبنانية-الفلسطينية، ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية ورجال دين وفعاليات من المنية والمخيمات.

بدايةً، وقف الحضور دقيقة صمت عن أرواح شهداء فلسطين وأرواح شهداء مدينة طرابلس الذين سقطوا في مركب الموت.

سكاف

وألقى جمال سكاف كلمة بأسم لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف وهيئة التنسيق اللبنانية-الفلسطينية، رحب فيها بـ”الحضور في مدينة المنية حيث نقف متضامنين مع الأسرى ومع الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض يومياً للإستباحة من قبل المستوطنين وجنود الإحتلال من دون أن يحرك المجتمع الدولي والأنظمة العربية ساكناً لحماية المقدسات من همجية الإحتلال”.

وحيا سكاف “الشعوب العربية المساندة للمقاومة الفلسطينية في نضالها، حتى يعلم العدو ومن خلفه المطبعين بأن الشعوب العربية لن تتخلى عن فلسطين، وستواجه مشروع التطبيع مع الكيان الغاصب حتى إسقاطه إلى غير رجعة، لأن هذا المشروع هو طعنة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات وخيانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى”.

الفصائل الفلسطينية

كلمة فصائل المقاومة الفلسطينية ألقاها عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية القيادة العامة خالد عودة” حيث وجه تحية الشعب الفلسطيني في المخيمات إلى “أهالي المنية الذين يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية و على رأسهم عائلة و أصدقاء المناضل يحيى سكاف الذين يبذلون الجهود الجبارة ويقدمون التضحيات في سبيل تحرير فلسطين”، وأكد أن” المواجهات التي نراها على أرض فلسطين والعمليات الفدائية ضد الإحتلال لن تتوقف وهي مقدمة للمعركة الكبرى التي ستتحرر خلالها كامل الأراضي الفلسطينية”.

الأحزاب اللبنانية

وتحدث مسؤول التنظيم القومي الناصري درويش مراد بأسم الأحزاب الوطنية اللبنانية، ووكيل عميد الإذاعة في الحزب السوري القومي الاجتماعي شادي بركات ،فوجها تحية أبناء الشمال الى “المقاومة الفلسطينية”، وطالبا “الدولة اللبنانية بضرورة الاهتمام بقضيةالاسير سكاف وخصوصاً في ظل تعتيم العدو عن قضية المناضل يحيى سكاف”.

منظمة التحرير

وألقى مسؤول حركة فتح في الشمال مصطفى أبو حرب كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الذي دعا فيها ل”مواكبة قضية الأسرى وإستمرار مثل هذه التحركات وتصعيدها للضغط على العدو حتى تحرير كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسير المناضل يحيى سكاف الذي كان سباقاً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني و قضيته”، وأكد أن “الشعب الفلسطيني واثقً بأن كل الشرفاء والأحرار لن يتخلوا عن فلسطين ما دام هناك جندي صهيوني محتل على أرضها”.

واختتم الاعتصام بتلاوة القيادي في جمعية المشاريع الإسلامية الشيخ محمد ياسين دعاء لنصرة الأسرى والشعب الفلسطيني وتسديد رمي المقاومين في مواجهة الإحتلال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام