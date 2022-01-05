ما هي أسباب تأخر ظهور ضرس العقل؟

يعاني الكثيرون من آلام ظهور ضرس العقل في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات من العمر، حيث يقوم الأغلب باقتلاع الضرس لدى طبيب الأسنان، لكن لماذا يظهر هذا الضرس في سن متأخرة بشكل مخالف لباقي أسنان الإنسان الدائمة؟

اقترح العلماء العديد من النظريات التي فسرت أسباب تأخر ضرس العقل لدى الإنسان، حيث قدمت الدراسات العديد من الإجابات حول هذه الحالة.

بحسب الدراسة المنشورة في مجلة “Science Advances” العلمية، فإن الجواب يتعلق بعملية نمو الطفل، حيث لا توجد مساحة كافية في فك الطفل ليظهر ضروس العقل، لكن مع استمرار عملية النمو، تتوسع المساحة في فك الإنسان، وتمنح مكانا كافيا لظهور ضرس العقل.

وعلى الرغم من ذلك، فإن فك الإنسان الحديث غالبا لا ينمو بشكل يسمح لأضراس العقل بالظهور دون مشكلة، الأمر الذي يجعل من إزالة ضرس العقل السبيل الوحيد لتخطي المشكلة، أو آلام الضرس.

وأشارت مجلة “Live Science” في تقريرها إلى وجود سبب آخر لظهور ضروس العقل خلال فترة الشباب هو عدم الحاجة إليها حتى ذلك الحين. أي أن الإنسان بعد سن البلوغ يكون قد فقد بعض أسنانه بسبب الطعام القاسي، لذلك فإن ضروس العقل، هي المجموعة الثالثة من الأضراس، التي تحل محل تلك المفقودة.

وبين كوبفرمان أن أول مجموعة من الأضراس الدائمة، أو الأسنان الموجودة في مؤخرة الفم والمصممة لطحن الطعام، تأتي أولاً في حوالي عمر الـ 6 سنوات، عندما يبدأ الطفل فقدان أسنانه اللبنية. وفي حوالي سن 12 عاما، تظهر الأضراس الثانية، وتعمل كنسخة احتياطية للأضراس البالغة من العمر 6 سنوات في حالة ظهور فراغات، ثم تأتي الأضراس الثالثة، أو أضراس العقل، في سن 17 إلى 21 عاما تقريبا، بحسب “theconversation”.

حاليا، غالبا ما يزيل أطباء الأسنان ضرس العقل لأن ظهوره يمكن أن يسبب ألما، حتى لو لم يكن الشخص يعاني من الألم، فإن إزالة ضرس العقل في مرحلة الشباب يمكن أن تمنع المشكلات الصحية في وقت لاحق من الحياة، مثل التهابات اللثة.

وبحسب المصدر، لا يقوم أطباء الأسنان وجراحو الفم بشكل عام بإزالة ضرس العقل كإجراء وقائي بعد سن 27 عاما، لأن مخاطر حدوث مضاعفات، مثل تلف الأعصاب القريبة مرتفعة جدا، لكن قد يتم إزالته بسبب الألم المستمر.

المشكلة العلمية تكن في أن ضروس العقل لا تنمو من اللثة بشكل كامل، حيث يسبب ضيق المساحة ظهورها بشكل جزئي فقط الأمر الذي يحتم إزالتها.

المصدر: سبوتنيك