رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود : المطبّعون مع العدو باعوا أنفسهم وأصبحوا جزءاً من المشروع الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 16:58

رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود : المطبّعون مع العدو باعوا أنفسهم وأصبحوا جزءاً من المشروع الأميركي

منذ 10 mins 4 January، 2022
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