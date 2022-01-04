مسؤول في منظمة الصحة: الأدلة تظهر أن سلالة أوميكرون المتحورة تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة

أعلن مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود، اليوم، إن “مزيدا من الأدلة تظهر أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة، حسبما افادت “رويترز”.

وقال للصحافيين في جنيف: “نرى المزيد والمزيد من الدراسات التي تشير إلى أن أوميكرون يصيب الجزء العلوي من الجسم. على عكس المتحورات الأخرى التي يمكن أن تسبب التهابا رئويا حادا”.

وأضاف أن هذه ربما تكون “أخبارا سارة”.

غير أنه قال إن “سرعة انتشار أوميكرون تعني أنه سيكون المتحور السائد في العديد من الأماكن خلال أسابيع مما يشكل تهديدا في دول لم يحصل عدد كبير من سكانها على التطعيم حتى الآن”.

وتتفق تصريحاته في شأن تراجع أخطار الإصابة بالمرض مع بيانات أخرى تشمل دراسة من جنوب أفريقيا، وهي واحدة من أولى الدول التي رصد فيها أوميكرون.

وهل يحتاج أوميكرون إلى لقاح خاص، قال: “إن من السابق لأوانه تحديد ذلك”، لكنه أكد أن “هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ويجب ألا يتخذه القطاع التجاري وحده”.

المصدر: مواقع