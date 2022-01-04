الجيش اللبناني: توقيف 3 أشخاص في منطقتي الهرمل والفاعور – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2022 - 15:28

الجيش اللبناني: توقيف 3 أشخاص في منطقتي الهرمل والفاعور

منذ 23 mins 4 January، 2022
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“بتاريخ 4 / 1 / 2022 أوقفت وحدة من الجيش على حاجز المحطة- الهرمل المواطنة (أ.ث) برفقة ابنتها، أثناء محاولتها تهريب كمية من الأسلحة الحربية والذخائر المخبأة داخل سيارتها، وتتضمن: سلاحين نوع دوشكا و3 كلاشنكوف و5 مسدسات حربية بالإضافة إلى كمية من الذخائر العائدة لها.
كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة الفاعور المواطن (ي.خ)، لإقدامه على سرقة كابلات الكهرباء في المنطقة.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح