اللواء باقري: اخلاق وسلوك الشهيد سليماني درس عظيم للأجيال القادمة

وتابع اللواء باقري، “كانت حياة الشهيد سليماني الشخصية، وسلوكه، ومعنوياته واخلاقه في السياسة، والقيادة، والإدارة، واهتمامه بالناس، ومحبته لأبناء الشهداء، وكذلك غضبه في مواجهة المستكبرين والصهاينة کانت ولازالت نموذجا فريدا في المنطقة والعالم”. وطالب اللواء باقري، بكشف وشرح تفاصيل جميع جهود ومساعي الشهيد سليماني من قبل أقرانه وأصدقائه، “لأن فيها دروساً كثيرة للشباب تخص الثورة الإسلامية والدين والأخلاق”.