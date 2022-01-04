عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية ومحيطها

واجهت العاصمة الأميركية واشنطن ومنطقتها اليوم عاصفة ثلجية مع تساقط الثلوج ما أدى إلى إغلاق المقار الفيدرالية والمدارس وتوقف الحافلات والتسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خدمة الأرصاد الجوية قولها إنه من المتوقع سقوط ما بين 21 و52 سم من الثلوج على واشنطن ما وضع المدينة وولاية فرجينيا المجاورة تحت إنذار عاصفة شتوية.

وأشارت خدمة الأرصاد إلى أن العاصفة التي تجتاح معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع رياح عاتية وتساقط الثلوج بكثافة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وعواصف ثلجية وفيضانات محتملة.

وأمام هذا الطقس أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفيدرالية في مدينة واشنطن ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر اليوم في مجلس الشيوخ حتى يوم غد.

كما أعلنت مدينة واشنطن وقف رحلات الحافلات وكذلك إغلاق مراكز الفحوص لكشف الإصابة بكوفيد19 وتعليق توزيع الفحوص السريعة بينما تم إغلاق العديد من المدارس بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن وماريلاند وفرجينيا.

وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلا الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع بسبب ارتفاع الاصابات بكوفيد19 من جراء المتحورة أوميكرون والغيت العديد من الرحلات من مطارات رونالد ريغان الوطني وواشنطن وبالتيمور.

المصدر: سانا