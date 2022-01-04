الجيش الروسي يتسلم قاذفتي Tu-160M مزودتين بأسلحة جديدة

أعلن الفريق سيرغي كوبيلاش قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي، أن قواته ستتسلم هذا العام قاذفتي Tu-160M بعيدتي المدى مزودتين بأسلحة جديدة.

وقال: “يتم تحديث القاذفات الاستراتيجية Tu-160M وفقا للخطة المعتمدة، وتزويد اثنتين منها بأنظمة قتال إلكترونية جديدة وأنواع أكثر تطورا من الأسلحة”.

وعلى صعيد نشاط سلاح الجو الروسي، أعلن مؤخرا أن أطقم مقاتلات Su-33 وMiG-29K تابعة للأسطول الشمالي الروسي ستجري تدريبا قتاليا في سماء شبه جزيرة القرم.

وأجرى طيران أسطول البحر الأسود الروسي بالتعاون مع أفواج الصواريخ المضادة للأهداف الجوية مناورات في شبه جزيرة القرم في نوفمبر الماضي، على خلفية دخول مدمرة أمريكية إلى البحر الأسود.

المصدر: روسيا اليوم