مراسل المنار : طائرات العدو تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2022 - 01:58

مراسل المنار : طائرات العدو تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 2 January، 2022
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